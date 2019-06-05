موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة والقنوات الناقلة مباشرة

نقدم لكم معلومات وتفاصيل موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة، التي يخوظها المنتخبين من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية القادمة، من بينها وأهمها موعد مباريات كأس إفريقيا 2019، التي ستنطلق في الشهر الحالي بالجمهورية المصرية، وفي الأسفل ستجدون موعد لعبة مباراة العراق وتونس وتوقيت المباراة.

موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة

تما الإعلان أنه موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 7 يونيو 2019، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي برادس، وستنطلق متابعة مباراة تونس والعراق، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي الذي يصادف الساعة السابعة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الثامنة مساءا، بتوقيت مصر، وفي التاسعة لييلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس مباشرة، من المنتظر أن تكون أولا هي قناة العراق الرياضية، بجانب تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة، وفي حالة تواجد المزيد من القنوات الناقلة لمباراة تونس والعراق سنقدمها لكم فتابعونا.