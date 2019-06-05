نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري ابطال اوروبا 2019 وتصديات أليسون الحاسمة

ليفربول يحصد اللقب السادس في تاريخه بدوري أبطال أوروبا وينفرد بالمركز الثالث بين أكثر الفرق الأوروبية تتويجاً بأمجد الكؤوس الأوروبية على مستوى الأندية، فقد فاز ليفربول مساء اليوم السبت على توتنهام في نهائي دوري الأبطال لموسم 2018//2019 بهدفين نظيفين، سجل أهداف ليفربول لايوم في مرمى توتنهام النجم الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 2 ثم أوريجي في الدقيقة 88، ليحصد ليفربول اللقب الوحيد له في الموسم الحالي بعد خسارة لقب البريميرليغ لصالح مانشستر سيتي.

في حضور جماهير رهيب لصالح ليفربول وتوتنهام دخل الفريقان ملعب واندا بالعاصمة الإسبانية مدريد ، وهاجم ليفربول بقوة من بداية اللقاء ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء احتسبها الحكم السلوقيني لتتحول المباراة لصملحة الفريق الخاسر توتنهام ويهاجم ويضيع الفرص بفضل تصديات الحارس البرازيلي أليسون قبل أن ينهي أوريجي الأمور تماماً لمصلحة فريقه في الدقيقة 88.

وعلى الفور انتشرت الأفراح في كل شوارع مصر والعالم من مشجعي ليفربول بعد صافرة الحكم السلوفيني ينهاية اللقاء وتتويج ليفربول بطلاً لأوروبا.