شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل السويسرى كريستيان جروس عن القيادة الفنية للزمالك بعد انتهاء عقده رسميا مع القلعة البيضاء يوم 31 مايو الماضي، ليتولى خالد جلال المهمة خلفًا له، وبالطبع رحيل المديريين الفنيين في الفرق يصبح نعمة لبعض اللاعبين، ونقمة لأخرين، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية داخل الفريق الأبيض.

الرابحون من رحيل جروس عن تدريب الزمالك

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4 لاعبين سيصبحون أكثر الرابحين من رحيل كريستيان جروس عن القيادة الفنية للأبيض، وذلك نظرًا لتهميشهم فى فترة ولاية الخواجة السويسرى ويتمسكون بأمل الجهاز الجديد لفك أسرهم من دكلة البدلاء ومنحهم فرصة الظهرر مجددًا أمام الجماهير، ويأتي في مقدمة هؤلاء الرابحون "أيمن حفنى الذى همشه جروس رغم كونه من أهم لاعبى الفارس الأبيض، كذلك أحمد مدبولى الذى لم يحصل علي أي فرصة مع الخواجة، ومحمد عنتر ومحمد حسن".

الخاسرون من رحيل جروس عن تدريب الزمالك

كما يوجد خاسرون أيضًا من رحيل الخواجة السويسرى عن تدريب الفارس الأبيض، فيوجد بعض اللاعبون الذين اعتمد عليهم جروس طوال الفترة الماضية حتى انهكوا وهبط مستواهم بشكل ملحوظ، وقد يؤدى رحيل المدرب السويسرى لجلوسهم على مقاعد البدلاء في بداية فترة ولاية خالد جلال، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا، ويوسف أوباما، وحمدى النقاز، وإبراهيم حسن".