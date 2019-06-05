شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يدرس 3 عروض محلية بعد انتهاء عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل محمد نجيب مدافع النادي الأهلى بين 3 عروض، محلية تمهيداً للرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى الوقت الذى يعد عرض نادى طنطا هو الأقوى بين العروض الثلاثة، خاصة بعد المفاوضات التي دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

وينتهى عقد محمد نجيب مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادي، فى الوقت الذي ترفض إدارة الأهلى تجديد عقد اللاعب.