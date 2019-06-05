شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 اخبار رياضية حدثت اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019 والتي يعد أبرزها دخول الزمالك فى مفاوضات لضم أحمد على هداف الدوري.

الزمالك يُفاوض هداف الدورى لارتداء القميص الأبيض فى الصيف

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع أحمد على كامل، مهاجم الفريق السابق والمقاولون العرب الحالى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق هذا الموسم مع ذئاب الجبل، حيث نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليحتل قمة هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم، مما أدى إلى اختيار المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، له من أجل ضمه لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

أحمد عادل لـ"سوبر كورة": عصام الحضرى برىء من دمى فى الأهلى

دائماً ما كان عند الموعد عند الاستعانة به فى الأهلى، ليحفر لنفسه مكانة كبيرة فى قلوب عشاق النادى الأهلى قبل أن يقرر الرحيل للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى.

أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق تألق بشكل لافت بقميص الفريق الفيومى، ليرتبط اسمه بالعودة من جديد للقلعة الحمراء، أحمد عادل تحدث عن أبرز المطبات فى مسيرته وكشف رأيه فى العديد من الملفات، والقى الضوء على الجوانب الاجتماعية فى حياته.

"مارسيلو" يطالب الأهلي بتحديد مصيره

طالب حسين السيد، لاعب الأهلي الشهير بـ"مارسيلو"، بحسم موقفه سواء بالعودة للقلعة الحمراء أو الاستمرار فى رحلة الاحتراف الخارجى بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى، وعاد حسين السيد للقاهرة مؤخرًا وظهر فى الأهلي أكثر من مرة من أجل بحث مصيره مع النادى.

ويمتلك مارسيلو ثلاثة عروض سعودية بجانب عروض خليجية وأخرى من أندية محلية.

سوبر كورة.. أزمة فى الأهلى بسبب وليد أزارو

تسبب المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، فى أزمة داخل جدران القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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خصم 10 % من عقود لاعبى الإتحاد السكندرى لسوء الأداء و النتائج بالدور الثانى

قرر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم ما يعادل قيمة 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم نظراً لسوء الأداء و النتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2018-2019 .

تعرف على حقيقة العرض الروسى لضم حارس الأهلى

نفى مسئولو الاهلي وصول عرض من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق .

كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن الشناوي تلقى عرضاً جاداً من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم الحارس الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيهاب جلال يطلب التعاقد مع "شيخ" الأهلى

طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، من إدارة ناديه التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى، فى حالة رحيله عن القلعة الحمراء سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

وغاب الشيخ عن مباريات الاهلي طوال الموسم الحالي تقريبا لأسباب فنية الأمر الذي جعله مرشح بقوة للرحيل عن النادي الصيف المقبل.