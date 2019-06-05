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لاعبو الزمالك يتعاهدون على الفوز بالدوري في جلسة الجهاز الفني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال مع لاعبي الفريق عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري بأن التعادل في هذه المباراة بنتيجة 1 / 1 يجب أن يكون دافع لهم لتحقيق بطولة الدوري هذا الموسم وليس مؤشرا لضياع البطولة من الفريق الأبيض.

 

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وأكد مصدر في الفريق أن لاعبي الزمالك تعاهدوا أن يخوضوا المباريات المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي كأنها لقاءات كئوس لابدل فيها عن الفوز كما تعاهدوا أن يقاتلوا في التدريبات للوصول إلي أفضل جاهزية بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق حاليا نظرا لتوقف بطولة الدوري الممتاز.

 

ورفض جهاز الزمالك ، تحميل أحد مسئولية التعادل حيث جاءت رؤية الجهاز بأن تذبذب مستوي الفريق الأبيض جاء نتيجة التعرض لإجهاد والإصابات التي عاني منها عدد من اللاعبين الأساسيين نتيجة توالي المباريات ويحتاج الزمالك إلي الفوز بمبارياته المتبقية من أجل التتويج بالدوري.

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