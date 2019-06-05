شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يعود إلى اليونان بعد انتهاء موسم دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، إلى مسقط رأسه باليونان من أجل قضاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق، بعد انتهاء الموسم بالنسبة لدجلة.
منح الجهاز الفنى لوادى دجلة، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين، وذلك عقب نهاية الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى وضمان البقاء فى الدورى الممتاز.
وحقق دجلة الفوز على الإنتاج الحربى، بنتيحة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الشرطة، فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ضمن وادى دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد أن رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38.
ومن المقرر أن يبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالموعد المحدد للعودة للتدريبات من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد.
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