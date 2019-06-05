شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

لاسارتي يطالب معاونيه بإعداد تقارير المهاجمين المرشحين للأهلي فى الصيف

طالب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقرير عن بعض المهاجمين الأجانب الذين تلقى الجهاز الفنى "سيديهات" لهم تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرغب الأهلي فى ضم مهاجم أجنبى فى الصيف المقبل، وتلقي الجهاز الفنى سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

"مارسيلو" يطالب الأهلي بتحديد مصيره

طالب حسين السيد، لاعب الأهلي الشهير بـ"مارسيلو"، بحسم موقفه سواء بالعودة للقلعة الحمراء أو الاستمرار فى رحلة الاحتراف الخارجى بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى. وعاد حسين السيد للقاهرة مؤخرًا وظهر فى الأهلي أكثر من مرة من أجل بحث مصيره مع النادى. ويمتلك مارسيلو ثلاثة عروض سعودية بجانب عروض خليجية وأخرى من أندية محلية. ويرغب مارسيلو فى حسم موقفه سريعا حتى يبدأ فترة الإعداد مع فريقه الجديد إذا تأكدت عدم عودته للأهلي.

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الأهلي يمنح رمضان صبحي 24 مليون جنيه فى 3 سنوات

قرر مسئولو النادي الأهلي وضع رمضان صبحي لاعب الفريق ضمن أعلى العقود في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، بعدما وافق اللاعب على الانتقال نهائياً للقلعة الحمراء بدلاً من نظام الإعارة الذى يلعب به للأهلي حالياً قادماً من هيدرسيليفد الإنجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني لمدة ستة أشهر بدأت من يناير الماضي.

وشهدت الأيام الماضية أتفاق نهائي بين الاهلي ورمضان صبحي على البقاء في النادي وعدم العودة لأوربا لاستكمال تجربة الاحتراف الخارجية خاصة وأن اللاعب لم يتلقي عروضاً جيدة من أوربا كما أنه يخشى العودة لأوربا ولا يُشارك في المباريات ما حث في تجربتي ستوك سيتي وهيدرسيلفيد بإنجلترا لذا وافق على عرض الاهلي بالبقاء نهائياً في النادي على أن يُنهي مسئولو القلعة الحمراء الصفقة مع هيدرسيلفيد الانجليزي.

لجنه التخطيط للكرة في الأهلى تجتمع بـ "مبروك"

تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى اجتماعا مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الايام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قرر تشكيل لجنة لقطاع الكرة يترأسها طه اسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مع فتحي مبروك لمناقشة استراتيجية قطاع الناشئين والتي يمكن من خلالها تحقيق القطاع للبطولات المختلفة بجانب إفراز لاعبين متميزين للفريق الأول.

"شيخ" الأهلي يؤجل حسم العروض المحلية