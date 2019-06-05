شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام راحة سلبية فى الزمالك خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد جلال المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام في فترة توقف الدوري حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن الزمالك تعادل مع حرس الحدود فى مباراته الأخيرة فى الدوري أول أمس بهدف لمثله.

ورفض جهاز الزمالك ، تحميل أحد مسئولية التعادل حيث جاءت رؤية الجهاز بأن تذبذب مستوي الفريق الأبيض جاء نتيجة التعرض لإجهاد والإصابات التي عاني منها عدد من اللاعبين الأساسيين نتيجة توالي المباريات ويحتاج الزمالك إلي الفوز بمبارياته المتبقية أمام الجونة، الإسماعيلى، والأهلى من أجل التتويج بالدوري.