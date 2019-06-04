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محمد صلاح يظهر في بعد تتويجه بدوري أبطال أوربا

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وصل الفرعون محمد صلاح مهاجم والمنتخب المصري، لمنزله بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، في أول ظهور له بعد فوزه بدوري أبطال أوربا.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة صلاح، أنه وصل قبل الفطار، لمنزله، ومن المقرر أن يؤدي صلاة العيد وسط أهله بقرية نجريج، وقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأقاربه.

 

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