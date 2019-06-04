شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يصدم جماهير ريال مدريد بسبب هذه الصفقة والان مع التفاصيل

أصدر نادي ليون الفرنسي بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بياناً صدم خلاله جماهير نادي ريال مدريد، بعد اعلان عدد من وسائل الإعلام انتقال فيرلان ميندي لاعب الفريق لريال مدريد. وأوضح ليون انهم لم يتوصلوا لاتفاق حتى الان بخصوص الصفقة، فيما نشرت عدد من وسائل وصول الفريقين لاتفاق وخضوع اللاعب للاختبار الطبي قبل اتمام القفصة.

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