شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنازل برشلونة عن صفقته لريال مدريد؟.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية، عن تراجع برشلونة عن اتمام انتقال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، رغم دخوله في مراحل متقدمة من المفاوضات، والتى أسفرت عن تراجع البرسا عن الصفقة وحصول منافسه التقليدي ريال مدريد عليها مقابل 70 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة، أن برشلونة تراجع عن اتمام الصفقة لرغبته في ضم لاعم يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء والمنوارة في مناطق الخطورة، وكذلك مطالبتهم بسعر يزيد عن 60 مليون يورو لانتقال اللاعب لبرشلونة، مما اعتبروه مبلغ كبير خاصة أن اللاعب لم يتألق سوى هذا الموسم فقط.
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