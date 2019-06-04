شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التسويق: توافر نقاط لمزاولة الأنشطة التجارية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة التسويقية لكأس الأمم الأفريقية، عن قرارات جديدة خاصة بمنافذ بيع الأنشطة التجارية خلال فترة إقامة البطولة.

وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية.

وجاء بيان اللجنة التسويقية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

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أعلنت لجنة التسويق ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر ٢٠١٩، برئاسة محمد كامل عن توافر بيع نقاط بيعية لمزاولة الأنشطة التجارية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين.

أوضحت اللجنة أن نقاط البيع متوافرة في استادي القاهرة الدولي والسلام خلال أيام البطولة من أجل توفير كل الخدمات للجمهور المنتظر حضوره للمباريات ومن أجل راحة الجميع.

اللجنة شددت على أن نقاط البيع سيتم طرحها ولكن مع الاحتفاظ بكافة الحقوق التجارية لرعاة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف.

اللجنة أضافت بأنه في حالة الرغبة بالحصول على نقاط البيع يرجي التواصل على البريد الإلكتروني @hotmail.com، أو على الرقم ٠١٠٦٨٣٤٤٥٢٠