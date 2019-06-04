شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يكمل برنامجه التأهيلى مع أوروجواى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برشلونة أن مهاجمه لويس سواريز سيكمل تعافيه مع منتخب بلاده عقب جراحة الركبة، التى خضع لها فى 10 مايو الماضى.

وغاب سواريز عن نهائى كأس الملك أمام إشبيلية، وخضع لجراحة فى الركبة بعد إصابته فى إياب نصف النهائى أمام ليفربول ببطولة دورى الأبطال. وتقدر فترة الغياب بما بين 3 و4 أسابيع، ويتطلع اللاعب للحاق بالمنتخب الذى يبدأ بطولة كوبا أمريكا فى البرازيل فى 14 من الشهر الجارى، وكان أوسكار تاباريز، مدرب أوروجواى، أعلن قائمة الفريق الخاصة ببطولة كوبا أمريكا، والتى شهدت تواجد لويس سواريز.

وجاءت قائمة منتخب أوروجواى كاملة، كالتالى:

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موسليرا - سيلفا - كامبانيا - جودين - خيمينيز - كواتيس - كاسيرس - جونزاليس - لاكسالت - ساراتشى - توريرا - فيتشينو - بيتانكور - نانديز - فالفيردى - لوديرو - دى أراسكايتا - جاستون - كافانى - ستوانى - ماكسى جوميز - رودريجيز - سواريز.

من جانبه، أبدى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، الأوروجويانى إدينسون كافانى، قناعته بأن منتخب بلاده سيقدم عملا جيدا فى بطولة كوبا أمريكا لعام 2019 التى ستحتضنها البرازيل بين 14 يونيو، و7 يوليو.

وقال كافانى: «لا يروق لى الحديث عن المرشح الأوفر حظًا، لكن رغم ذلك أعتقد أن البرازيل أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب كما الحال مع الأرجنتين»، وتابع: «أوروجواى لها تاريخها وهو فى كثير من الأحيان عامل حاسم، وما يجعلها أيضًا من المرشحين الأوفر حظا».

وأعرب نجم «بى إس جي» عن قناعته بأن البطولة التى ستنطلق فى غضون أيام بالبرازيل ستكون «رائعة»، مشيرا إلى أن منتخب أوروجواى تحت قيادة المدرب أوسكار واشنطن تاباريز سيصل إليها فى حالة جيدة.

وتلعب أوروجواى فى المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات الإكوادور وتشيلى واليابان.