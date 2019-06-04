شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين بيريز وزيدان واللاعبين حول التعاقد مع «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذى يرغب فى ضمه لصفوف الملكى، فى سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رغبة بيريز فى التعاقد مع صلاح تواجه مقاومة قوية من داخل غرفة خلع الملابس البيضاء، سواء من قبل اللاعبين أو مدربهم زين الدين زيدان.

وأضافت أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، لم ينس الاضطهاد الذى تعرض له عقب إصابة محمد صلاح، فى نهائى دورى أبطال أوروبا، العام الماضى، والذى جمع ريال مدريد بليفربول، وشهد خروج النجم المصرى مصابا بعد احتكاك مع اللاعب الإسبانى.

وتابعت أن راموس عانى من هجوم كبير، ووصفته الصحافة المصرية بأنه «جزار»، واتهمته بأنه تعمد إصابة صلاح، بجانب أن لاعب الريال تلقى العديد من التهديدات.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح الذى يقدر سعره بحوالى 150 مليون يورو لا يتلاءم مع خطط زيدان، الذى يبحث عن التعاقد مع زميله ساديو مانى، مشيرة إلى أن ضم بول بوجبا «مانشستر يونايتد» وإيدين هازارد «تشيلسى»، أيضا من أولويات المدرب الفرنسى.

فيما يستعد مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ للدخول فى منافسة شرسة مع ريال مدريد للحصول على خدمات الدولى المصرى، وذلك وفقا لصحيفة «آس» الإسبابنية.

Advertisements

ومن الممكن أن يصبح صلاح ثانى لاعب عربى يوقع لريال مدريد بعد المغربى أشرف حكيمى، إذا انضم فى الصيف، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن العمالقة الأوروبيين حاولوا التوقيع مع صلاح فى الصيف الماضى، لكن الصفقة فشلت بعد أن طالب ليفربول بأكثر من 180 مليون جنيه إسترلينى.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد يراقبان عن كثب وضع محمد صلاح فى ليفربول بعد حملات مخيبة للآمال لكلا الناديين.

وعقب تتويج ليفربول بدورى الأبطال قال صلاح: «الآن لا أستطيع التحدث عن مستقبلى»، وكان زيدان قد أبدى إعجابه بصلاح من قبل، قائلاً إنه يفتقد جناح ليفربول كثيرًا، قال زيدان فى ديسمبر 2017 خلال أول مهمة له كمدرب لفريق ريال مدريد «صلاح لاعب رائع يظهر فى روما والآن ليفربول، لايزال شابًا، يتحسن طوال الوقت، أنا لا أتحدث كثيرًا عن لاعبين آخرين، لكنه لاعب أفتقده كثيرًا».

فيما كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، عن اقتراب الريال، من إعلان إتمامه صفقة جديدة من الدورى الفرنسى، لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد قريب جدا من حسم التعاقد مع فيرلاند ميندى الظهير الأيسر لأولمبيك ليون، حيث سيخضع اللاعب للفحص الطبى خلال الأيام المقبلة، وأضافت: «تم الاتفاق مع اللاعب خلال الأسابيع الماضية، وتطورت المفاوضات مع ناديه بنجاح فى الساعات الأخيرة»، وأشار التقرير إلى أن ميندى صفقة طلبها زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد شخصيًا، وتفاوضت الإدارة مع ليون، بعدما تواصل زيزو مع اللاعب بنفسه.

يُذكر أن ريال مدريد مازال يعمل من أجل إبرام الصفقات، والأقرب خلال الفترة المقبلة، ضم إيدين هازارد من تشيلسى ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، بينما يحتاج العمل للتعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى بعض الوقت.