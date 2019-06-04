شكرا لقرائتكم خبر عن تهمة جديدة تهدد مستقبل «نيمار» فى كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح مستقبل البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، مع كرة القدم على «المحك»، لاسيما بعد اتهامه من جانب عارضة أزياء برازيلية باغتصابها فى أحد فنادق العاصمة الفرنسية، الشهر الماضى.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نيمار دا سيلفا يواجه تهمة جديدة، فى أعقاب اتهامه باغتصاب فتاة شابة فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث كشفت الرسائل المتبادلة أن الفتاة أرادت إقامة علاقة مع قائد المنتخب البرازيلى السابق بشكل صريح، حيث كانت ترسل له صورها العارية، على حد قوله. وقالت الصحيفة إن التهمة الجديدة التى سيواجهها نيمار تتعلق بنشر صور شخصية للمرأة التى تتهمه بالاغتصاب، فى اعتداء صريح على خصوصيتها، كما أكدت أن الشرطة البرازيلية سوف تبدأ فى التحقيق مع نجم باريس سان جيرمان، كما سيتم مصادرة هاتفه من أجل التأكد من المحادثات التى دارت بين الطرفين. وكان نيمار قد نشر مقطع فيديو، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، يؤكد فيه أنه وقع ضحية «لفخ» نصبته عارضة الأزياء، قبل أن ينشر محادثاته معها على تطبيق واتساب بالكامل، ليكشف براءته من اتهام الاغتصاب. وظهر نيمار مستاء فى الفيديو، قائلًا: «أنا متهم بالاغتصاب وما أمر به مزعج جدا. أود أن أريكم المحادثات الحميمة التى تبادلتها مع هذه الفتاة كى أكشف لكم ما حصل بالفعل، ما حدث هو محادثة طبيعية بين رجل وامرأة تربطهما علاقة حميمية». من جهة أخرى، كشف صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن نادى برشلونة يسعى بكل قوة فى التعاقد مع نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل محاولة الحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل. وقالت الصحيفة إن برشلونة يريد أن يغرى إدارة نادى باريس سان جيرمان بعرض عليهم، أحد الثلاثى فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلى، ضمن صفقة إعادة نيمار، وذلك فى ظل رغبة مسؤولى البارسا فى لم الشمل مرة أخرى مع نجم السامبا البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة برشلونة فى إعادة نيمار تأتى بسبب الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى طلب ضرورة التعاقد مع اللاعب مرة أخرى فى الموسم المقبل، بسبب عدم تقديم كوتينيو مستوى مميزا مع الفريق الكتالونى منذ قدومه.