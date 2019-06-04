شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» يطلب تحديد مصيره مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فكرة إعارته للاحتراف الخارجى أو المحلى بعد نهاية الموسم الجارى، بعدما تلقت إدارة النادى عدة عروض بشأن شرائه نهائيًا أو استعارته.

وشدد «الشيخ» على رفضه فكرة الإعارة، متمسكًا بالبيع النهائى، أو التواجد فى قائمة الفريق فى الموسم المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار له وعدم تأثر مستواه، خصوصًا أن كثرة الإعارات من وجهة نظره تؤدى إلى عدم ثبات المستوى وابتعاده عن حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

وطلب اللاعب من مسؤولى الأهلى سرعة حسم مصيره، سواء بالإبقاء عليه داخل جدران القلعة الحمراء، أو منحه الاستغناء النهائى من أجل اختيار طريقه بمفرده، خصوصًا أنه تلقى عدة عروض للاحتراف الخارجى فى بعض الأندية الخليجية.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلبت فيه لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى من الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة مارتن لاسارتى، تصورا مبدئيا حول قائمة الفريق للموسم الجديد ورؤيته بشأن اللاعبين الذين يرى عدم الإبقاء عليهم داخل القلعة الحمراء، للبدء فى عملية التقييم للمجموعة المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن إسلام محارب نجا من المذبحة التى ينوى الجهاز الفنى القيام بها، بعدما شدد المدير الفنى على أن محارب من العناصر المتميزة التى لا يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عنه نهائيًا، خصوصًا أنه يمتلك مقومات فنية وبدنية عالية، وأن الجهاز الفنى لن يفرط فى اللاعب إلا إذا تلقى عرضًا للإعارة، وليس للبيع النهائى.

فيما ستحسم التقارير الطبية مصير رامى ربيعة مع الفريق خلال الموسم المقبل، خصوصًا أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة فى الفريق، ولا يرغب الجهاز الفنى ولجنة التخطيط فى التفريط فيه بسهولة، وأنه سيتم وضع بعض الاختبارات الفنية له خلال الفترة المقبلة، لتحديد موقفه من الفريق، وكذلك تحديد برنامج بدنى قوى له خلال فترة توقف الدورى، لإعطاء القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق.

واستقر الرأى داخل الجهاز الفنى على عدم تواجد الخماسى: محمد نجيب، أحمد حمودى، هشام محمد، أحمد علاء، باسم على ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد، بعدما فرطوا فى كل الفرص التى منحها لهم الجهاز الفنى خلال الفترة المنقضية، وعدم قدرتهم على إثبات أحقيتهم بالتواجد داخل القلعة الحمراء، هذا بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى القوية فى تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة بعدد من العناصر المتميزة، خصوصًا أن الفريق يسعى لتحقيق اللقب الإفريقى والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

فيما استقر الرأى داخل الجهاز الفنى على بيع جونيور أجايى فى نهاية الموسم بعد تلقيه عدة عروض للاحتراف الخارجى، وذلك للاستفادة فى التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، منح لاعبيه 48 ساعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحدد المدير الفنى برنامجًا غذائيًّا خاصًا للاعبيه لتنفيذه خلال فترة الراحة، لضمان عدم زيادة أوزانهم خلال تلك الفترة.