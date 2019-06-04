شكرا لقرائتكم دونجا : الإرهاق + الغيابات + الإصابات = نتيجة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق تامر عبد الحميد "دونجا" المدرب العام للزمالك على تعادل فريقه أمام حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وكتب دونجا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" توضيح..البيدج اللى على الفيس مش بتاعى وانا الفتره الاخيره لو عايز اكتب حاجه بكتبها على تويتر . مقدرين زعلكم ". أضاف :" الظروف اللى احنا فيها ظروف صعبه جداً ومحتاجين دعم جماهير نادى الزمالك حاله من الارهاق + غيابات + اصابات =نتيجة حرس الحدود وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم" .

دونجا

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