شكرا لقرائتكم سعد حسني يطالب الجبلاية بايقاف قيد الدراويش فى الميركاتو الصيفي للحصول على مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب سعد حسنى لاعب الإسماعيلى السابق، من اتحاد الكرة، ايقاف قيد الدراويش فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

أوضح سعد فى تصريحاته صحفية: أن لجنة شئون اللاعبين أيّدت أحقيته فى الحصول على مبلغ 497 ألف جنيه، قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وتفاوض بعدها مع محمد الكلية عضو مجلس إدارة قلعة الدراويش من أجل التنازل عن جزء من تلك المستحقات والحصول على الجزء الأخر، إلا أن إدارة الإسماعيلى لم ترد على تلك المفاوضات.

وأكد سعد حسني إنه لن يتنازل عن "مليم" من مستحقاته بعد هذا التجاهل، وسينتظر اتحاد الكرة حتى يحصل على مستحقاته، عن طريق ايقاف قيد الإسماعيلى فى الصيف.

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وكان اتحاد الكرة رفض قبول تظلم مسئولى نادى الإسماعيلى، ضد قرار لجنة شئون اللاعبين، بأحقية سعد حسنى، فى الحصول على كل مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة التى قضاها مع الدراويش، وأصدر اتحاد الكرة قرارًا برفض التظلم شكلاً وموضوعا، ليصبح مسئولو الإسماعيلى مطالبين بسداد مبلغ 497 ألف جنيه، مستحقات مالية متأخرة لصالح سعد حسنى ظهير أيمن الفريق السابق.

وانضم سعد حسنى لصفوف الإسماعيلى فى عهد مجلس الإدارة السابق، برئاسة العميد محمد أبو السعود، وتحت قيادة أحمد حسام ميدو، وقرر الرحيل بعدما أبدى المجلس الحالى برئاسة إبراهيم عثمان تخفيض قيمة عقده.