شكرا لقرائتكم الأهلي يمد فتر الراحة للاعبين 48 ساعة إضافية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على مد أجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة أخرى، لكى يتثني للاعبين قضاء أجازة العيد من أسرهم ولكى يتمكن البعض من السفر خارج القاهرة بعد طلبهم ذلك فى التدريب الأخير.

وكان لاعبي الأهلى قد حصلوا على أجازة لمدة 48 ساعة بعد تأجيل مواجهة المقاولون العرب، قبل أن يستقر الجهاز على مضاعفة الأجازة، على أن يتم تحديد خريطة الفترة المقبلة لاحقاً.