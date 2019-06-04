شكرا لقرائتكم راحة سلبية للاعبي الزمالك 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام في فترة توقف الدوري حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن الزمالك تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله في الدوري منذ أيام.

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ورفض جهاز الزمالك ، تحميل أحد مسئولية التعادل حيث جاءت رؤية الجهاز بأن تذبذب مستوي الفريق الأبيض جاء نتيجة التعرض لإجهاد والإصابات التي عاني منها عدد من اللاعبين الأساسيين نتيجة توالي المباريات ويحتاج الزمالك إلي الفوز بمبارياته المتبقية من أجل التتويج بالدوري.