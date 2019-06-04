شكرا لقرائتكم سترلينغ يرغب في تحقيق لقب دوري أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أمله في اعتلاء منصة التتويج بقميص المنتخب الإنجليزي، وذلك عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الهولندي مساء يوم الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم، والذي يفتتح يوم الأربعاء بلقاء المنتخب البرتغالي نظيره السويسري، وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وتوج سترلينغ خلال الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي بثلاثية محلية غير مسبوقة في كرة القدم الإنجليزية، والآن يتطلع إلى التتويج مع منتخب بلاده.

وقال سترلينغ في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، قبل انطلاق نهائيات النسخة الأولى من دوري الأمم يوم الأربعاء في البرتغال "النهائيات؟ إنه أمر هائل. الشيء الذي أتمنى تحقيقه مع المنتخب الإنجليزي وبقميصه: التتويج بلقب.

وأضاف :لدينا فرصة هائلة هنا، ولكننا في نفس الوقت ندرك صعوبة الأمر.