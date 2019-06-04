الغربية - مصطفى عادل
ينشر " اليوم السابع" أول صور للفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، داخل منزله بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، حيث وصول للقرية قبل الإفطار، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأقاربه.
وكان محمد صلاح وصل القاهرة، بعد فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، أحرز أحدهما محمد...
كانت هذه تفاصيل خبر الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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