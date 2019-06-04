كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة

كتب إسلام مسعود قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل قرار الحسم فى أزمة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد لمدة 24 ساعة. وشهد إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا جدلاً واسعاً بين الترجى التونسى والوداد المغربى وانتهى بتتويج الأول باللقب. وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وجه الدعوة لأعضاء اللجنة التنفيذية لمناقشة أحداث مباراة الإياب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى، والذى شهد العديد من الجدل عقب تتويج الفريق التونسى باللقب للموسم الثانى على...

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