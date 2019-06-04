نيمار سيخوض كوبا اميركا برغم فضيحة الاغتصاب

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عبّر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكلو الثلاثاء عن "ملء ثقته" بالنجم نيمار، مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلى لاعب في العالم سيخوض بطولة كوبا اميركا التي تستضيفها بلاده على الرغم من اتهامه باغتصاب سيدة.

وصرح كابوكلو لصحافيين برازيليين في باريس على هامش اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" يسبق انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي "فيفا"، "ليس هناك ادنى احتمال ألا يشارك نيمار ببطولة كوبا أميركا".

وتابع "نتابع كل هذا (قضية الاغتصاب) باهتمام ولدينا ملء الثقة بنيمار، ونحن نعلم من هو كرجل وكرياضي".

ولم يبدِ رئيس الاتحاد البرازيلي قلقه بشأن عدائية متوقعة من الجماهير تجاه نجم منتخب "سيليساو" وباريس سان جرمان الفرنسي.

وأردف قائلا "إنه احد أعظم اللاعبين في العالم (...)، أعتقد أن الجماهير ستعرف كيف تميز الامور، نظرا للاهمية التي يمكن أن يجلبها (نيمار) لكي تفوز البرازيل بالالقاب".

وكان موقع "أوول" كشف السبت أن نجم المنتخب البرازيلي متهم باغتصاب سيدة برازيلية تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو لأحداث قد تكون وقعت في ايار/مايو في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبينما نفى والد اللاعب قضية الاغتصاب، دافع مهاجم سان جرمان عن براءته، مؤكدا انه "سقط في فخ" وعرض في شريط نشره على حسابه، الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها.

وأقر بأنها "لحظات حميمية، لكن من الضروري عرضها لتباين أنه لم يحصل في الواقع أي شيء".

وذكرت شبكة "غلوبو" التلفزيونية فجر الثلاثاء أن محامي المدعية على نيمار (27 عاما) قطعوا العلاقة معها بسبب وجود تناقضات في أقوالها، فيما طلب الاتحاد البرازيلي تأجيل ذهاب المهاجم الى مركز الشرطة بعد بث الرسائل الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.

وتستضيف البرازيل بطولة أميركا الجنوبية من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو بمشاركة منتخبات القارة العشرة اضافة الى اليابان وقطر.

وتسعى البرازيل للفوز بلقبها القاري الاول منذ عام 2007.

والى نيمار، أعلن كابوكلو الثلاثاء أن المدرب الوطني تيتي سيبقى في منصبه "مهما كانت نتيجة" البرازيل كوبا اميركا.

وتسلم تيتي مهمة الاشراف على منتخب "سيليساو" عام 2016، وقد تم تجديد عقده حتى تموز/يوليو 2022 بالرغم من خروج البرازيل امام بلجيكا 1-2 من ربع نهائي مونديال روسيا 2018.