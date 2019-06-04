شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام..ماذا قدم المحمدي مع الإسماعيلي قبل الانضمام للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة منتخب مصر لمنافسات كأس الأمم الأفريقية استمرارا لظهور مدافع الدراويش صاحب الـ 22 عاما، باهر المحمدي الذي خاص مع المنتخب خمسة مواجهات دولية منها ودية وحيدة.

كان الظهور الأول للمحمدي بقميص المنتخب في الثامن من سبتمبر 2018 تحت قيادة خافيير اجيري خلال مواجهات النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية في عودة لنجوم القلعة الصفراء إلى صفوف المنتخب المصري بعد غياب اكثر من ثلاث سنوات .

احرز مدافع الدراويش هدفه الدولي الأول خلال مصر و تونس بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية و هي المواجهة التي انتهت بثلاثية لصالح الفراعنة .

و فيما يلي نستعرض اهم ارقام و مشاركات المدافع الدولي مع الإسماعيلي هذا الموسم..

- يعد المحمدي ثاني اللاعبين الاكثر مشاركة مع الإسماعيلي هذا الموسم .

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- شارك المحمدي مع الإسماعيلي في "٤٠" مباراة منها "٢٨" بالدوري ، "١" كأس مصر ، "٧" بدوري أبطال أفريقيا و "٤" بكأس زايد .

- احرز مع الإسماعيلي هدفين و صنع هدفا وحيدا .

- "٣٥٥٦" هي عدد الدقائق التي شارك بها المحمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم.

- نال "١١" كارت اصفر و لم يتلقى اي كروت حمراء .