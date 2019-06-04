شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها الدخول فى مفاوضات لضم أحمد على مهاجم المقاولون وهداف الدوري العام.

الزمالك يبدأ إجازة العيد اليوم بعد توقف بطولة الدورى

منح خالد جلال المدير الفنى للزمالك، إجازة للاعبى الأبيض بداية من اليوم الثلاثاء حتى يتسنى للاعبين قضاء اليوم الأخير من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع أسرهم خاصة فى ظل عدم ارتباط الفريق بأى مباريات فى الوقت الحالى، نظرًا لتوقف مسابقة الدورى الممتاز خلال الفترة الجارية لاستعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

الزمالك يُفاوض هداف الدورى لارتداء القميص الأبيض فى الصيف

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع أحمد على كامل، مهاجم الفريق السابق والمقاولون العرب الحالى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق هذا الموسم مع ذئاب الجبل، حيث نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليحتل قمة هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم، مما أدى إلى اختيار المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، له من أجل ضمه لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

سوبر كورة.. اتحاد الكرة فى ورطة بسبب تعادل الزمالك وحرس الحدود

وضع تعادل الزمالك وحرس الحدود مساء الإثنين بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز اتحاد الكرة فى ورطة كبيرة.

سوبر كورة .. الأسباب الحقيقية وراء غياب أوباما وجمعة عن الزمالك أمام الحرس

انتقادات عديدة واجهت الجهاز الفنى الجديد لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، بعدما استبعد يوسف أوباما وعبد الله جمعة، من المشاركة أساسيًا أمام حرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

محترفو الزمالك يطيرون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد

غادر كل من المغربيين خالد بوطيب وحميد أحداد، مهاجمى الزمالك، والتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، القاهرة، متوجهين إلى مسقط رأسهم من أجل قضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

سوبر كورة .. سيناريوهات حسم الدورى وفرصة وحيدة أمام الزمالك

منح الزمالك غريمه التقليدى الأهلى فرصة ذهبية فى حصد لقب الدورى، وذلك بعد أن واصل سلسلة نتائجه غير الجيدة عقب التعادل مع مضيفه حرس الحدود بهدف لكل فريق أمس الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين للمسابقة والتى جمعتهما على ستاد المكس بالإسكندرية.

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