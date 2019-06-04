سوبر كورة.. مهاجم الأهلى مطلوب فى إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحد الأندية فى إسبانيا التعاقد مع مهاجم النادى الأهلى بعد تألقه خلال الفترة الماضية فى الدوري. لمعرفة من هو مهاجم الأهلى المطلوب فى إسبانيا اضغط هنا

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