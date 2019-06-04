الأهلى يمد إجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على مد إجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة أخرى، لكى يتثني للاعبين قضاء عطلة العديد مع أسرهم ولكى يتمكن البعض من السفر خارج القاهرة بعد طلبهم ذلك فى التدريب الأخير.
وكان لاعبي الأهلى قد حصلوا على إجازة لمدة 48 ساعة بعد تأجيل مواجهة المقاولون العرب، قبل أن يستقر الجهاز على مضاعفة الراحة، على أن يتم تحديد خريطة الفترة المقبلة لاحقاً.
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