اخبار الرياضه

الأهلى يمد إجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمد إجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على مد إجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة أخرى، لكى يتثني للاعبين قضاء عطلة العديد مع أسرهم ولكى يتمكن البعض من السفر خارج القاهرة بعد طلبهم ذلك فى التدريب الأخير.

وكان لاعبي الأهلى قد حصلوا على إجازة لمدة 48 ساعة بعد تأجيل مواجهة المقاولون العرب، قبل أن يستقر الجهاز على مضاعفة الراحة، على أن يتم تحديد خريطة الفترة المقبلة لاحقاً.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يمد إجازة لاعبيه لمدة 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا