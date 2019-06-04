شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للطائرة يوافق على مشاركة مصر فى بطولة التشالنجر سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم باعمال رئيس الاتحاد على موافقة الاتحاد الدولي للعبة علي تاهل مصر لبطوله التشالينجر بسلوفينا خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو. وأشار عبد الدايم أن المشاركة جاءت حسب ترتيب مصر في أفريقيا حيث تحتل المركز الأول بدعم من الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

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