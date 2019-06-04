تقرير.. قطر ثالث دولة عربية تحتضن مونديال الأندية.. و5 أندية تحجز مقاعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قطر لتستضيف النسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية 2019 و2020، لاختبار استعدادات الدولة لبطولة كأس العالم 2022.

وباتت قطر ثالث دولة عربية تحتضن مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما استضافت الإمارات أربع نسخ خلال أعوام 2009، 2010، 2013 و2014، والمغرب نسختي 2013 و2014.

ويقام مونديال الأندية في شهر ديسمبر بمشاركة سبعة أندية هي الأندية الفائزة بلقب دوري الأبطال في كل من الاتحادات القارية الستة، إضافةً لممثل البلد المضيف.

ويرجح أن يكون فريق السد ممثلا عن البلد المضيف، نظرا لفوزه بلقب دوري نجوم قطر في الموسم المنقضي (2018-19).

وحجزت أربعة فرق مقاعدها في نسخة 2019 حتى الآن، حيث تأهل ليفربول الإنجليزي بإحرازه لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، كما سبقه فريق الترجي التونسي بإحراز لقب دوري أبطال أفريقيا.

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وتأهل فريق مونتيري المكسيكي للمسابقة بإحراز اللقب في دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بجانب هينجن سبورت من نيو كاليدونيا بإحراز لقب دوري أبطال اتحاد أوقيانوسيا.

ويتبقى معرفة بطل مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الليبرتادوريس (كأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال)، واللتان سينطلق دور الـ16 خلالهما في شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل على الترتيب.

ومن المقرر أن تُجرى العديد من التغييرات على بطولة كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2021، حيث سيرتفع عدد الأندية المشاركة فيها إلى 24 فريقا، كما ستقام البطولة كل أربع سنوات.

وكان ريال مدريد الإسباني حصد لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات، بعد فوزه في ديسمبر الماضي على العين بنتيجة (4-1)، في البطولة التي شارك فيها الترجي التونسي بطل إفريقيا.

يُذكر أن الريال يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بعدما فاز بها أربع مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة ألقاب (2009، 2011 و2015).