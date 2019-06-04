تصنيف مجموعات أبطال أوروبا.. ليفربول أولا والريال ثانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية تصنيف الأندية المتأهلة إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-20)، والتي تأكد خلالها تواجد ليفربول الإنجليزي في التصنيف الأول بعد تتويجه بطلا للمسابقة.

وفاز ليفربول بلقب تشامبيونز ليج للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويندرج الفائزين بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تلقائيًا في التصنيف الأول بالمسابقة الأعرق بالقارة العجوز، بجانب أبطال الدوريات الست الكبرى: إنجترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا وروسيا.

وسينضم ليفربول إلى تشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي ضمن الثمانية فرق في التصنيف الأول، بجانب برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج.

وبالتالي ستمثل ثلاثة أندية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في التصنيف الأول، وهم ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، في حين سيتواجد توتنهام، وصيف النسخة الماضية لتشامبيونز ليج، في التصنيف الثاني.

وتأتي الفرق الأخرى وفقًا لأداءها في آخر خمسة أعوام بالمسابقة الأوروبية، حيث ستتواجد أقوى الفرق في التصنيف الثاني والأضعف في التصنيف الرابع، وسيتم سحب فريق واحد من كل وعاء في المجموعات.

وسيتواجد ريال مدريد في التصنيف الثاني بدور المجموعات، مما يعني سحبه في نفس المجموعة مع أحد أندية ليفربول أو تشيلسي أو مانشستر سيتي أو يوفنتوس أو بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان أو زينيت.

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وستخوض أندية بورتو وأياكس ودينامو كييف وسيلتيك وكوبنهاجن ودينامو زغرب ملحق التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، وقد يتغير التصنيف حال عدم تأهل أي منهم إلى البطولة الأوروبية.

ومن المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم 29 أغسطس المقبل.

وجاء التصنيف المنتظر كالتالي:

المستوى الأول: ليفربول (إنجلترا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).

المستوى الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بورتو* (البرتغال)، توتنهام (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، أياكس أمستردام* (هولندا).

المستوى الثالث: بنفيكا (البرتغال)، دينامو كييف* (أوكرانيا)، ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، سالزبورج (النمسا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، سيلتيك* (أسكتلندا).

المستوى الرابع: كوبنهاجن* (الدنمارك)، دينامو زغرب* (أوكرانيا)، لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جينك (بلجيكا)، جالطة سراي (تركيا)، لايبزيج (ألمانيا)، أتلانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).