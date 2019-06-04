تقارير مغربية: العين الإماراتي يخطط لخطف هدف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت تقارير صحفية مغربية وجود تحركات من نادي العين الإماراتي للتعاقد مع اللاعب الدولي التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي.

ونشر موقع "هسبريس" تقريراً عن رغبة النادي الإماراتي في التعاقد مع لابا كودجو الذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل مع وصيف الكونفدرالية.

وأكد التقرير أن مصادر إماراتية لديه أشارت إلى تقدم العين بعرض للاعب لابا كودجو للتعاقد معه في الصيف المقبل لتدعيم هجومه.

وكانت مصادر قد أكدت تقدم النادي الأهلي بعرض شفوي للاعب من أجل ضمه في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف العملاق القاهري بداية من الموسم المقبل.

لكن إدارة النادي المغربي تواصل مفاوضاتها مع اللاعب كودجو من اجل تجديد عقده المنتهي، لكن تظل رغبة اللاعب في الحصول على عرض أفضل هي المُرجحة لكفة الأهلي أو العين.