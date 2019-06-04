رسميا.. ليفربول يعلن رحيل مهاجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رحيل دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو عن صفوف الفريق مع نهاية عقودهما مع النادي هذا الصيف.

وسجل ستوريدج 67 هدفا خلال 160 مباراة مع الفريق منذ أن انضم إليه قادما من تشيلسي في يناير 2013، لكنه عانى بشكل كبير من الإصابات وأخفق في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيل الأساسي في آخر موسمين.

أما مورينو لاعب الظهير الأيسر، فقد شارك في 141 مباراة مع ليفربول منذ أن انضم إليه قادما من أشبيلية الإسباني في صيف عام 2014 .

وأثنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على اللاعبين الاثنين، مشيدا بدورهما على الملعب وخارجه.

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وقال كلوب في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت إن دانييل ستوريدج استحق أن يعتبر من النماذج الرائعة بالفريق خلال الفترة الماضية، وإنه يتقدم له بالشكر.

وأضاف "لقد أتى إلى النادي في الوقت الذي كنا نحاول فيه إعادة البناء وإعادة تأسيس أنفسنا. وبعض الأهداف التي سجلها لليفربول كانت تحمل أهمية كبيرة للغاية."

أما مورينو، فكان عنصرا أساسيا بالفريق حتى انضمام آندري روبرتسون في الموسم الماضي.

وقال كلوب "ألبرتو (مورينو) لاعب انعكست شخصيته على أسلوبه في الأداء، المفعم بالحيوية والطاقة والإيجابية الدائما، إنه شخصية رائعة ومستعد طوال الوقت لتقديم كل ما لديه من أجل الفريق."

وأضاف كلوب الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أيام "سنفتقدهما بالطبع، لكن يمكن وداعهما بأفضل كلمات: أنتم سترحلان كأبطال لأوروبا."