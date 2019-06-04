اختيار رويس الأفضل في “البوندسليغا”

فاز مهاجم وقائد بروسيا دورتموند، ماركو رويس، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحصل رويس البالغ من العمر 30 عاماً على 4ر31% من الأصوات.

وسجل رويس 17 هدفاً في الموسم الماضي من البوندسليغا الذي أنهاه دورتموند في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ.

وسبق لرويس الفوز بنفس الجائزة مرتين من قبل في عامي 2012 و2014.

وحل مهاجم إينتراخت فرانكفورت، الصربي لوكا يوفيتش، في المركز الثاني بعد حصوله على 9ر20% من الأصوات، فيما جاء لاعب باير ليفركوزن، كاي هافرتز، في المركز الثالث بحصوله على 4ر12% من الأصوات.

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وحصد مدرب إينتراخت فرانكفورت، إدي هوتر، جائزة مدرب العام.

وقاد هوتر فريق اينتراخت فرانكفورت لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الأول له مع الفريق.

ونال هوتر 8ر41% من الأصوات وجاء فلورين كوفيلدت مدرب فيردر بريمن في المركز الثاني بحصوله على 15% من الأصوات.

وفاز جناح دورتموند، جادون سانشو، بجائزة أفضل لاعب صاعد بحصوله على 51% من الأصوات.