"رشدي" يفوز برئاسة مجلس العدالة والقيم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم

وسط منافسة شرسة فاز الدكتور أحمد رشدي الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد المصري والحكم الدولي في القوس والسهم برئاسة مجلس العدالة والقيم في انتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

حصل رشدى على أعلى نسبة أصوات متفوقاً على المنتخبين معه من الدول العظمى من أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك ليحقق إنجازاً جديداً لجمهورية مصر العربية ومؤكداً تسيدها ومكانتها المرموقة وتربعها على كافة دول العالم.

ليكون رشدى خير سفير للرياضة العربية والأفريقية في المحافل الدولية والعالمية تقديراً لشعبيته وإحترامه بين كافة الدول من جميع قارات العالم وذلك لمجهوداته الواضحة على المستوى الوطني والعربي والقاري والدولي في إثراء هذه الرياضة العريقة وتطوير مستوى المنتمين

لهذه المنظومة الرائدة للوصول لمنصات التتويج العالمية .

كان وفد الإتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور المهندس علاء جبر رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي قد ساهم في دعم ترشيح رشدي لإنتخابات الإتحاد الدولي للقوس والسهم والمشارك به ممثلين لمصر وهما : خالد محرز نائب رئيس وأمين صندوق الإتحاد المصري للقوس والسهم ود.أحمد رشدي الأمين العام والمدير التنفيذي للإتحاد.

وحصلت مصر على تفويض من دولة جزر القمر للتصويت بدلاً منها في الإنتخابات وشهد كونجرس الإتحاد الدولي للقوس والسهم رقم ٥٣

Advertisements

أكبر عدد مشاركة تاريخية من الدول العربية والأفريقية مما يحسب للإتحادين الأفريقي والعربي للقوس والسهم.

وساعد على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق حيث لم يسبق لأي عربي أو أفريقي الترشح وخوض إنتخابات اللجان أو مجلس العدالة والقيم وتحقيق هذا التفوق والتقدم من المرة الأولى.

وأشاد رشدي برئيس الإتحاد الدولي والأمين العام وكافة نواب وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للقوس والسهم على الثقة التي أولوها له هم وأعضاء الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للقوس والسهم والتي تزيد من قدر المسؤولية التي يحملها على عاتقه.

وأهدى رشدى هذا الفوز والنجاح لجمهورية مصر العربية وأسرة القوس والسهم في مصر والمنتمين للمجال الرياضي منتهز الفرصة لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن.

كما وجه رشدى الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواءعبدالمنعم الحاج والشيخ سلمان الحمود الصباح.