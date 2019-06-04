مدرب شاختار يقترب من قيادة روما الإيطالي

دخل البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق روما الإيطالي في الموسم الجديد. الموسم الجديد. وأكدت شبكة سكاي نيوزالبريطانية في تقرير لها اليوم أن باولو فونسيكا المدرب البرتغالي ومدرب نادي شاختار السابق، اقترب من القيادة الفنية لذئاب العاصمة الإيطالية وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في مدريد مع مسئولي روما اليوم.

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