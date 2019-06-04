توج النجم ماركو رويس لاعب فريق بروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الدوري بالموسم المنقضي والذي توج به بايرن ميونيخ. والذي توج به بايرن ميونيخ. ونجح ماركو رويس في تسجيل 17 هدف مع بروسيا دورتموند في الموسم الماضي ساهمت بدور كبير في احتلال فريقه المركز الثاني خلف بايرن بطل المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماركو رويس يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.