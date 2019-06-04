رسميًا .. قائد إيفرتون يرحل عن الفريق

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رحيل قائد الفريق الأول لكرة القدم فيل جاجيلكا وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي في الموسم الحالي. انتهاء تعاقده مع النادي في الموسم الحالي. ويلعب فيل لنادي ايفرتون منذ 12عاما ولم يشارك في الموسم الحالي مع الفريق سوي في 7 مباريات فقط ويبلغ المدافع من العمر 36عاما.

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