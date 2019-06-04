تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لحسم أزمة مباراة الوداد والترجي

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، تأجيل اجتماع حسم أزمة مباراة الوداد والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى غد الأربعاء. والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى غد الأربعاء. وكان المكتب التنفيذي اجتمع اليوم في فرنسا قبل تلقي دعوة من قصر الرئاسة في فرنسا ليتقرر تأجيل الاجتماع إلى مساء اليوم ثم إلى غد.

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