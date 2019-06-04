رياضة | غدا .. عاشور ورانيا يخوضان منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بـ"فيجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا .. عاشور ورانيا يخوضان منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بـ"فيجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وعضو الاتحاد الدولي للعبة، ان منتخبنا القومي للناشئين جاهز للمشاركة، في بطولة العالم للناشئين تحت 20سنه ،المقامة حاليا في فيجي ، خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو الجاري .

وتضم البعثة اللاعبون ،عبدالله جلال، وأحمد عاشور، ،واللاعبة رانيا عزت ،ويرأس البعثة، محسن بحيرى، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ،تحت إشراف رئيس الجهاز الفني للمنتخبات القومية كابتن محمد موسي .

وأوضح «محجوب»ان من المقرر أن يخوض اللاعب احمد عاشور منافسات البطولة العالمية غدا الأربعاء في الساعة صباحا بتوقيت القاهره ،بينما تخوض اللاعبة رانيا عزت المنافسات في الثامنه صباحا في نفس اليوم .

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الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد عاشو لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال قد توج من قبل بفضية الخطف فى منافسات وزن 85 كجم ببطولة العالم للشباب التي أقيمت فى أوزبكستان العام الماض

واحتل ايضا عاشور المركز الأول في منافسات وزن 83 كجم رجال، بعدما أحرز الذهبية الأولى في منافسات الخطف، برفع ثقل قدره 163 كجم، محطمًا الرقم الأفريقي السابق في تلك المنافسات.

كما توجت من قبل البطلة رانيا عزت لاعبة منتخب مصر بـ3 ميداليات ذهبية لوزن +63 كجم، في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية للشباب التي أقيمت في الجزائر، العام الماضي

كما تمكنت البطلة المصرية رانيا عزت من حصد ثلاث ذهبيات في وزن 75 كجم، بالبطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي نظمتها مصر في الفترة بين 26 إلى 29 مارس من العام الجاري.