رياضة | جهاز الفراعنة يستقر على حارس منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الفراعنة يستقر على حارس منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على الدفع بأحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز كحارس أساسي للفراعنة في أمم إفريقيا 2019، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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ويحظي أحمد الشناوي حارس بيراميدز بثقة أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الذي رشح الشناوي للمدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة لحماية عرين المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى للكان بجانب كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا.