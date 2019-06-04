رياضة | رسالة نارية من رئيس الكاف لأعضاء المكتب التنفيذي قبل اجتماع الحسم لموقعة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من رئيس الكاف لأعضاء المكتب التنفيذي قبل اجتماع الحسم لموقعة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على تقديم رسالة قوية لأعضاء اللجنة التنفيذية المجتمعين في باريس لحل أزمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدم "غسيل الملابس القذرة أمام الجميع"، بحسب تقرير موقع أفريكا فوت.

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وتابع موقع أفريكا فوت:" رئيس الكاف بدأ الاجتماع بالحديث عن الاتهامات الموجهة ضده بالفساد المالي والتحرش الجنسي قائلا: "العامان الماضيان كرئيس لم يكونا بالسهولة التي يراها البعض، البعض أخذ إدارة الكاف كرهينة"، في إشارة بحسب التقرير للسكرتير العام السابق للاتحاد عمرو فهمي، والذي قدم شكوى ضد أحمد لدى الكاف.

وأكمل الموقع:" بعد حديث أحمد أحمد تحدث رئيس فيفا جياني إنفانتينو موجها شكره لإفريقيا على دعمه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي ثم قال: "أعرف ما يحدث، هناك توترات، ولكنني أنصح الجميع أن يحافظوا على هدوئهم ووحدتهم واحترامهم وأن يبحثوا عن حلول".