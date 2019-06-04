رياضة | دكرنس يواصل صفقاته إستعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يواصل صفقاته إستعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى دكرنس الرياضى عن ثالث ورابع صفقاته وتدعيماته إستعدادا للموسم الجديد عقب صعود الفريق للقسم الثانى.

وأعلن دكرنس عن عودة مدافعه السابق ولاعب غزل المحلة وكفرالشيخ والزرقا أحمد مخلوف.

كما وقع اللاعب إبراهيم سليمان صانع ألعاب الزرقا على عقود إنضمامه للفريق.

وقد وقع اللاعبين على عقود إنضمامهم للفريق الأول لثلاث مواسم قادمة فى حضور رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم.