رياضة | مبابي يضغط على باريس للرحيل إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يضغط على باريس للرحيل إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي ​كيليان مبابي​ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يضغط على إدارة فريقه للموافقة على رحيله إلى ​ريال مدريد​ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن مبابي كان قد انتقل إلى PSG في صيف 2017 من موناكو الفرنسي ولكن أبدى ريال مدريد اهتمام كبير بضمه وأكدت المصادر أن مبابي طلب الرحيل لأنه غير سعيد في صفوف النادي الفرنسي.

يذكر أن مبابي يستعد مع منتخب بلاده فرنسا لتصفيات يورو 2020 السبت والثلاثاء أمام تركيا وأندروا على الترتيب.