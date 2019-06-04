رياضة | فان بيك يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية

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نفى ألبرز وكيل اعمال الهولندي ​دوني فان دي بيك​ نجم آياكس الهولندي وجود مفاوضات مع إنتر ميلان للإنضمام له في الموسم المقبل.

وقال ألبرز في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي تصريحات ألبرز التي اتت كالاتي: "هناك متعاونون معي متواجدون في إيطاليا ولكن لم يحدث أي اجتماع مع ممثلي إنتر ميلان".

واختتم ألبرز تصريحاته قائلاً :"أتمتع بعلاقة جيدة مع بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان ولكنني لم أتحدث معه إطلاقًا بشأن فان دي بيك، المتعاونون معي موجودون في إيطاليا ويعملون على تسويق لاعبين آخرين في الأكاديمية الخاصة بنا وليس لهم علاقة بإنتر ميلان".