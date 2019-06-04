رياضة | "يويفا": حضور جماهيري كبير في الدور قبل النهائي من دوري أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يويفا": حضور جماهيري كبير في الدور قبل النهائي من دوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء، أن مباراتي الدور قبل النهائي للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، ستشهدان حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث لم يتبق سوى مئات من التذاكر، لم يجر بيعها.

ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره السويسري غداً الأربعاء في مدينة بورتو البرتغالية على إستاد دراغاو الذي يسع 50 ألف مشجع، وذكر "يويفا" أنه لم يتبق سوى أقل من 200 تذكرة من التذاكر العادية للمباراة لم يجر بيعها.

وتشهد المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي لقاء المنتخب الهولندي ونظيره الإنجليزي الخميس على إستاد جيمارايش، ذو السعة الأقل، ولم يتبق سوى أقل من 150 تذكرة.

وذكر "يويفا" أن تذاكر المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، وكذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لا تزال متاحة للبيع.