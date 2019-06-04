رياضة | حوار- محمد هلال: مفاوضات الأهلي والزمالك "كلام" والاحتراف في أوروبا حلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- محمد هلال: مفاوضات الأهلي والزمالك "كلام" والاحتراف في أوروبا حلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- الدوري المصري هذا الموسم "شرس" وجميع المباريات كانت صعبة

- تاكيس صنع الفارق معي ودجلة فاز بالرهان

- محمد صلاح نموذج يحتذى به للشباب وكل يوم نتعلم منه شئ

- منتخب مصر المرشح الأول للتتويج بأمم إفريقيا والجمهور كلمة السر

- هذا الثنائي يستحق التواجد في منتخب مصر ولكن ..!

- الانضمام لمنتخب مصر حُلم وأتمنى تحقيقه

- حسام غالي مثلي الأعلى محليا وإنييستا وتشافي عالميا

- "مافيش" مفاوضات رسمية من الأهلي أو الزمالك والاحتراف في أوروبا "الأولى" بالنسبة لي

نجح محمد هلال صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في لفت الأنظار إليه، هذا الموسم مع فريقه، ليجعل أنظار قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك تتحول تجاهه وترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

صاحب الـ23 عاما نجح في إحراز 10 أهداف مع الفريق الدجلاوي هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وصنع هدفا أخر ليساهم في بقاء فريقه بالبطولة في الموسم الأصعب.

وبعد نجاح وادي دجلة رسميا في البقاء بالدوري الممتاز للموسم المقبل، عقب الفوز أمس على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحتلاله المركز الرابع، حرص "الخليج 365 الرياضي" على إجراء هذا الحوار مع نجم الفريق الدجلاوي وأحد أبرز اللاعبين فيه في حوار لا تنقصه الصراحة.

وإليكم نص الحوار :-

في البداية نبارك لك على بقاء وادي دجلة في الدوري والمستوى الذي ظهرت عليه هذا الموسم.

الله يبارك فيك.. لقد كان موسما صعبا.

ماذا تقصد بموسم صعب؟

أقصد أن بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم كانت صعبة للغاية على جميع الفرق فحتى المباراة الأخيرة لمعظم الفرق التي تنافس على الهبوط لا تعلم مصيرها لكن في النهاية الحمد لله نجحنا في البقاء.

رغم منافسة وادي دجلة على الهروب من شبح الهبوط إلا أن الكثير أشاد بالمدرب اليوناني تاكيس.. ما رأيك؟

بالفعل مستر تاكيس جونياس مدرب كبير ونجح في فرض فلسفته الخاصة في الدوري، وقدمنا مباريات كبيرة معه، وظهر الفريق بشكل جيد رغم سوء النتائج في بعض المباريات.

هل واجهتم صعوبة في تعلم الطريقة التي يريد المدرب اليوناني تطبيقها معكم؟

بالفعل في البداية واجهنا صعوبة كبيرة لأن مستر تاكيس يريد منا السيطرة على الكرة طوال الـ90 دقيقة وهو ما لا ينفذه أي فريق في الدوري، وظل الفريق يتدرب عليها وعلى الرغم من معانتنا في الدور الأول، إلا أننا نجحنا من تداركها وحققنا نتائج جيدة للغاية في الدور الثاني من المسابقة.

لكن هذا ليس طموح فريق وادي دجلة بالنظر إلى المواسم الماضية؟

دعني أكون صرح معك لكل موسم ظروفه الخاصة فالفريق واجه بعض الصعوبات، وشارك بلاعبين شباب كثيرون، ولكن في النهاية حققنا ما نريده وهو بقاء دجلة في المسابقة.

ما هو السر وراء تطور أدائك هذا الموسم؟

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الفضل يرجع إلى المولى تبارك وتعالى أولا، ثم مستر تاكيس ثانيا لأن الخطة التي نلعب بها أنا أحبها وهي السيطرة والاستحواذ على الكرة وأنا من نوعية اللاعبين التي تحب ذلك وبكل صراحة المدرب اليوناني "فرق" معايا جداً.

بعد تألقك اللافت هذا الموسم وإشادة الكثيرين من المحللين بمستواك ترددت أنباء عن مفاوضات من قبل الأهلي والزمالك.. ما صحة ذلك؟

اللعب للأهلي أو الزمالك حلم لأي لاعب لكن بشكل رسمي لم يُفاتحني أحد بخصوص هذا الأمر، ولا توجد مفاوضات مباشرة معي فكل ما يتردد كلام "شفوي".

وماذا لو تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك أيهما ستفضل؟

كما قلت لك أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي أو الزمالك فهما الناديين الأكبر في مصر والوطن العربي لكن سأحدد موقفي وقتها رغم أنني أحلم بشئ أخر؟

وما هو الذي تحلم به؟

أحلم بالاحتراف الخارجي، فلو تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك وعرض للاحتراف في الخارج فسأحترف لأنني أريد كتابة تاريخ لنفسي في أوروبا.

وما هو السبب في تفكيرك للاحتراف في هذا التوقيت؟

نجمنا في أوروبا محمد صلاح

معنى ذلك أنك معجب بصلاح وتريد السير على طريقته؟

محمد صلاح نموذج للشباب ومثال يحتذى به في التحدي والإصرار وهو فخر لمصر وفي كل يوم نتعلم منه درسا جديداً، ولو أتيحت لي فرصة الحديث معه فسأكون سعيد جداً.

ومن مثلك الأعلي؟

محليا حسام غالي وعالميا إنييستا وتشافي وبيرلو.

ننتقل إلى منتخب مصر.. ما رأيك في اختيارات أجيري لقائمة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا؟

الجهاز الفني هو صاحب الحق في اختيار اللاعبين، لأنه من سيحاسب في النهاية، وأتمنى التوفيق للمنتخب وسأكون داعم كبير للجميع.

برأيك من اللاعب الذي استحق التواجد في المنتخب ولم يقم أجيري باستدعائه؟

بكل صراحة عبد الله جمعة وكريم حافظ، لكن كما أكدت لك الاختيارات هي حق أصيل للجهاز الفني وعلى الجميع احترامها.

هل ترى بأنك تستحق الانضمام للمنتخب بعد مستواك هذا الموسم مع دجلة؟

بحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر وهو يقوم باختيار اللاعيبة التي يحتاج لها وشرف ليا إني أكون متواجد وحلم أحققه إني أكون في منتخب مصر.

هل ترى أن منتخب مصر قادرا على التتويج بلقب إفريقيا؟

بكل تأكيد منتخب مصر المرشح الأول للفوز بالبطولة، خاصة وأنها تقام في مصر ويدعمه جمهور كبير سيكون كلمة السر، بجانب تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين بين صفوفه.

في النهاية.. ما هي المنتخبات التي تتوقع أن تظهر بشكل قوي وتكون مرشحة للفوز باللقب؟

منتخبات إفريقيا أصبحت قوية بفضل لاعبيها المحترفين في أوروبا وفي مقدمتها المغرب والسنغال والكاميرون.