رياضة | المحكمة الرياضية ترفض طلب جزر القمر باستبعاد الكاميرون من أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الرياضية ترفض طلب جزر القمر باستبعاد الكاميرون من أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة الرياضية طلب جزر القمر بإستبعاد منتخب الكاميرون من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ورفضت طلب مشاركة منتخب جزر القمر بدلاً من الكاميرون.

وكان اتحاد جزر القمر كان قد طلب من المحكمة الرياضية مشاركة منتخبه وإستبعاد منتخب الكاميرون أسوة بما حدث مع منتخب المغرب عام 2015 بعدما قام الاتحاد المغربي رفض التنظيم بسبب إنتشار مرض الإيبولا وقتها وتم سحب التنظيم بالفعل وتم إستبعاد أسود الأطلسي من البطولة، ولكن قوبل بالرفض وفقاً لموقع "تيلي ريلاي" الإفريقي.