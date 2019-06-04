رياضة | شديد قناوي يحقق رقمان قياسيان في الدوري وينافس الشاذلي على أحدهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شديد قناوي يحقق رقمان قياسيان في الدوري وينافس الشاذلي على أحدهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أحمد شديد قناوي نجم الإنتاج الحربي رقماً شخصياً مميزًا له وذلك عقب مشاركته مع فريقه أمام وادي دجلة أمس في الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري والتي خسرها بهدفين مقابل هدف.

ولعب شديد قناوي كل مباريات الإنتاج الحربي للموسم الثالث على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان في موسم 2016/2017 والإنتاج الحربي موسمي 2017/2018 و2018/2019 ليكون مجموع المباريات التي خاضها في الثلاث مواسم 102 مباراة.

Advertisements

وطبقاً للإحصائيات المتوافرة فهو رقم لم يصل له أحد من قبل سوى الراحل حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق والمنتخب الوطني، حيث يحمل الشاذلي الرقم القياسي في عدد مواسم الكاملة للمشاركة بدون الغياب عن أي مباراة وهو 4 مواسم متتالية منذ موسم 1962/1963 حتى 1965/1966 وينافسه عليه شديد قناوي الذي شارك في 3 مواسم متتالية بدون غياب.

كما حقق شديد قناوي رقمًا قياسياً ثانياً، حيث لعب كل مباريات الدوري في موسم واحد 5 مرات : خاض مع المصري موسمي 2009/2010 و2010/2011 واسوان موسم 2016/2017 والإنتاج الحربي موسمي 2017/2018 و2018/2018 بمعنى أنه لعب موسمين متتاليتين و3 مواسم متتالية وطبقاً للإحصائيات المتوافرة فهو رقم قياسي لم يصل له أي لاعب أخر في الدوري المصري.

وعلى صعيد آخر، شارك كلا من حمادة إمام وعلي أبو جريشة ومينوسو بوبا في موسمين متتاليين بدون غياب بينما حققها كلا من سيد عبد الرازق وعادل المأمور وعمرو الدالي ومحمد أبو تريكة وأحمد دويدار ومحمد الشناوي ومحمود فتح الله في موسمين غير متتاليتين.